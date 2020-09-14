Власти Израиля введут режим самоизоляции на три недели для борьбы против COVID-19

Правительство Израиля в воскресенье высказалось за введение в стране режима самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19, сообщает The Jerusalem Post.
Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В течение этого периода почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19.
Аэропорт в Тель-Авиве закрываться не будет.
В правительстве согласились на подобные меры после многочасового обсуждения. Цель самоизоляции - снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с коронавирусом.
В субботу министерство здравоохранения Израиля сообщило о 2 715 новых случаях заражения COVID-19. При этом в стране был установлен рекорд по числу пациентов, состояние которых - тяжелое (513 человек). В общей сложности, от коронавируса в Израиле скончались более 1,1 тыс. человек, напоминает The Jerusalem Post.
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