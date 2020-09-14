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Дальнее зарубежье 14.09.2020 10:40

Власти Израиля введут режим самоизоляции на три недели для борьбы против COVID-19

Правительство Израиля в воскресенье высказалось за введение в стране режима самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19, сообщает The Jerusalem Post.

Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В течение этого периода почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19.

Аэропорт в Тель-Авиве закрываться не будет.

В правительстве согласились на подобные меры после многочасового обсуждения. Цель самоизоляции - снизить нагрузку на больницы, в которых в последнее время стало поступать все больше пациентов с коронавирусом.

В субботу министерство здравоохранения Израиля сообщило о 2 715 новых случаях заражения COVID-19. При этом в стране был установлен рекорд по числу пациентов, состояние которых - тяжелое (513 человек). В общей сложности, от коронавируса в Израиле скончались более 1,1 тыс. человек, напоминает The Jerusalem Post.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]