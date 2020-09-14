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Здравоохранение 14.09.2020 11:34

В Украине за сутки почти 2,5 тыс. заболевших Covid-19

В Украине по состоянию на утро понедельника выявлено 2 тыс. 462 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, при этом выздоровевших - 650 человек, 33 ранее заболевших умерли, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 13 сентября, сообщалось о 2 тыс. 476 инфицированных, 12 сентября - о 3 тыс. 103 новых случаях заболевания, 11 сентября сообщалось о рекордных 3 тыс. 144 выявленных заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро понедельника 156 тыс. 797 человек, умерли с начала пандемии от COVID-19 3 211 человек, выздоровели - 69 тыс. 543 человека. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 84 043 человека, что на 1 779 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Тернопольской (352), Харьковской (269), Одесской (205) областях и Киеве (168).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 458 подозрений на заболевание COVID-19.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]