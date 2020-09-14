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Дальнее зарубежье 14.09.2020 11:02

В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту

Лидером правящей Либерально-демократической партии Японии в понедельник избран генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга, сообщает агентство Associated Press.

Он получил в свою поддержку 377 голосов, обойдя двух других кандидатов. Другие кандидаты - Фумио Кисида и Исиба Сигэру, получили по 89 и 68 голосов, соответственно.

Таким образом, после голосования и утверждения его кандидатуры в парламенте, запланированного на среду 16 сентября, Суга сменит Синдзо Абэ на посту премьер-министра Японии.

28 августа премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о намерении уйти в отставку из-за проблем со здоровьем. Он отметил, что продолжит руководить правительством страны до тех пор, пока не определится его преемник.

Преемник Абэ будет занимать пост премьера до конца его срока - до следующих парламентских выборов, запланированных на осень 2021 года.

Абэ занимал пост главы японского правительства самое длительное в новейшей истории страны время: он находится на этом посту на протяжении почти восьми лет. Ему сейчас 65 лет. В августе он дважды ложился в больницу, при этом в его окружении не исключали, что из-за состояния здоровья он не сможет завершить премьерские полномочия.

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Тэги: ЯПОНИЯ, ПАРТИЯ, ЛИДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]