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АПК 14.09.2020 11:04

Виноделы Азербайджана представят в Минсельхоз предложения по развитию сектора

Виноделы Азербайджана и производители винодельческой продукции представят в Минсельхоз предложения по развитию этого сектора и мерам преодоления существующих трудностей.

Об этом было заявлено на онлайн встречи министерства с производителями вина и винной продукции.

«В ходе выступлений были внесены предложения по приведению национальных нормативных и технических документов по развитию виноделия в соответствие с международными стандартами, развитию винного туризма в рамках проектов агроэкотуризма, созданию перерабатывающих предприятий по производству сушеного винограда. Участники сошлись во мнении о важности расширения связей между производителями винограда и винными и винными компаниями», - говорится в сообщении Минсельхоза.

В ходе встречи министр сельского хозяйства Инам Керимов отметил, что государство в рамках увеличения экспортного потенциала сельскохозяйственной продукции продолжит поддерживать развитие виноградарства через механизм субсидий.

Вместе с этим участники встречи озвучили предложения по расширению производства и переработке сельхозпродукции в период пандемии коронавируса COVİD-19.

«Из-за пандемии спрос на винную продукцию, как в Азербайджане, так и за рубежом снизился, в связи с чем на складах винодельческих предприятий образовались запасы. Было отмечено, что наличие винной продукции на складах не позволяет предприятиям приобретать прежний объем и производить вино. В связи с этим спрос на технический и столовый виноград со стороны перерабатывающих предприятий Азербайджана снизился», - подчеркивает ведомство.

Как сообщает Минсельхоз, в ближайшие дни в стране начнется массовый сбор винограда. В настоящее время в стране общая площадь виноградников составляет 16,1 тыс. га, из которых 10,581 тыс. га - столовые виноградники, 5,506 тыс. га – технические сорта. На сегодняшний день с территории 14,522 тыс. га собрано 27,5 тыс. тонн винограда.

«В настоящее время в садах ведется уборка урожая, и средняя урожайность намного выше, чем за тот же период прошлого года», подчеркивает министерство.

В 2019 году с 14,522 тыс. га виноградников было собрано 201,7 тыс. тонн винограда, что на 34,2 тыс. тонн больше, чем за 2018 год. Средняя урожайность винограда увеличилась с 92,8 ц до 104,8 ц.

Х.Насирзаде

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Тэги: МИНСЕЛЬХОЗ, ВИНОДЕЛЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]