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Инфраструктура и тендеры 14.09.2020 11:27

MIDA направит свыше 21,5 млн манатов на строительство 7-ми домов в ЖК в Гяндже

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана определилось с подрядчиками на строительство семи зданий на территории жилищного комплекса в Гяндже.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA заключила 3 договора на общую сумму 21 млн 513 тыс. 845,57 манатов.

В частности, MIDA заключило договор на сумму 8 млн 858 тыс. 274,43 маната с компанией Amal Group на строительство одного девятиэтажного двухблочного и двух 12-тиэтажных одноблочных зданий.

Amal Group также стала победителем тендера на строительство двух девятиэтажных двухблочных зданий. Сумма контракта - 6 млн 321 тыс. 624,14 маната.

Кроме этого, MIDA заключило контракт стоимостью 6 млн 333 тыс. 947 манатов с компанией «Muasir Tikintiler» на строительство двух девятиэтажных двухблочных зданий.

ЖК в Гяндже будет построен на территории 6,23 га на улице Флага.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсан, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: MIDA, ГЯНДЖА, ДОМА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]