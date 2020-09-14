MIDA определилось с дизайнером проектов

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана определилось с подрядчиком с дизайнером проектов, ландшафта, экстерьера зданий и интерьера квартир.
Как сообщает сайт www.tender.gov.az, данный заказ получила компания Foglie Dalloro. С ней заключен договор на сумму 134 тыс. 988,15 манатов.
MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсан, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.
А.Мамедов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Свыше 400 человек задержаны на акции протеста в Минске - МВД
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанских военных из снайперских винтовок - Минобороны
В Украине за сутки почти 2,5 тыс. заболевших Covid-19
В Китае за сутки выявлено 49 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
ЖКХ Гянджи направит 316 тыс. манатов на ремонт лифтов
ГААД получит 2,2 млн манатов на капремонт дороги на западе Азербайджана
В Литве начинаются учения по воздушной обороне с участием стран НАТО
Минниханов с большим отрывом побеждает на выборах президента Татарстана
В Японии выбрали нового лидера правящей партии, им стал Есихидэ Суга, он сменит Синдзо Абэ на премьерском посту
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Помощник президента побывал в прифронтовой зоне
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори