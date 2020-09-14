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Инфраструктура и тендеры 14.09.2020 11:41

MIDA определилось с дизайнером проектов

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана определилось с подрядчиком с дизайнером проектов, ландшафта, экстерьера зданий и интерьера квартир.

Как сообщает сайт www.tender.gov.az, данный заказ получила компания Foglie Dalloro. С ней заключен договор на сумму 134 тыс. 988,15 манатов.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсан, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.

А.Мамедов

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Тэги: MIDA, ПРОЕКТИРОВКА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]