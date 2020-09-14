MIDA определилось с дизайнером проектов

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана определилось с подрядчиком с дизайнером проектов, ландшафта, экстерьера зданий и интерьера квартир.

Как сообщает сайт www.tender.gov.az, данный заказ получила компания Foglie Dalloro. С ней заключен договор на сумму 134 тыс. 988,15 манатов.

MIDA в настоящее время занимается строительством и управлением трех комплексов социального жилья в Баку – двух в Ясамальском районе и одного в поселке Говсан, а также начала работы по реализации проекта строительства ЖК в Сумгайыте и в Гяндже.

А.Мамедов