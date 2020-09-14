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Дальнее зарубежье 14.09.2020 16:28

СПЧ ООН обсудит ситуацию с правами человека в Белоруссии

Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН) решил провести срочные дебаты по вопросу о правах человека в Белоруссии после того, как в стране начались масштабные акции протеста.

"47 государств-членов приняли решение провести срочные дебаты по ситуации с правами человека в Белоруссии 18 сентября 2020 года", - говорится в заявлении СПЧ ООН в твиттере.

В пользу проведения дебатов проголосовали 25 стран. Еще 20 стран воздержались от голосования, а две высказались против.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

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Тэги: ООН, СПЧ, БЕЛОРУССИЯ, ДЕБАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]