СПЧ ООН обсудит ситуацию с правами человека в Белоруссии

Совет по правам человека ООН (СПЧ ООН) решил провести срочные дебаты по вопросу о правах человека в Белоруссии после того, как в стране начались масштабные акции протеста.
"47 государств-членов приняли решение провести срочные дебаты по ситуации с правами человека в Белоруссии 18 сентября 2020 года", - говорится в заявлении СПЧ ООН в твиттере.
В пользу проведения дебатов проголосовали 25 стран. Еще 20 стран воздержались от голосования, а две высказались против.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.
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