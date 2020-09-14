Германия может выйти из проекта газопровода "Северный поток 2", если Россия не станет сотрудничать в деле оппозиционера Андрея Навального, считает высокопоставленный немецкий дипломат.

"Вот уже свыше трех недель мы находимся в ситуации, когда Россия никак не помогает в расследовании, а только выдвигает ответные обвинения. В этой ситуации правильно не исключать никаких вариантов", - сказал в интервью радиостанции "Дойче велле" Рюдигер фон Фрич, который с 2014 по 2019 годы был послом ФРГ в России.

Комментируя заявления Берлина о возможном выходе из проекта "Северный поток 2" в связи с делом Навального, немецкий дипломат отметил, что "мы еще в кругу партнеров и союзников обсудим возможный ответ, если Россия и дальше будет демонстрировать нежелание сотрудничать".

По словам экс-посла, "Северный поток 2" - экономический проект, у которого есть политическая составляющая". "Нельзя этого не заметить. Именно поэтому Берлин заботился о том, чтобы гарантировать продолжение газового транзита через Украину, и с успехом", - сказал дипломат. "Транзит продолжился. Но от газа, который мог бы поступать через "Северный поток 2", получат выгоду очень многие европейцы. Особенно мы, немцы, которые сейчас проводят реформу энергетики, нуждаемся в качестве промежуточного решения в другом источнике энергии", - отметил фон Фрич.

По его словам, у Германии еще недостаточно альтернативных источников энергии. "Мы отказываемся от ядерной энергетики, от использования угля. Но у нас еще недостаточно альтернативных источников. Пока это так, нам требуется другой источник, и лучше всего подходит газ", - подчеркнул фон Фрич.

При этом он отметил, что США, отговаривая ФРГ от участия в проекте, преследуют свои экономические интересы. "Я не уверен, что у тех, кто пытается нас отговорить от "Северного потока 2", как, например, у некоторых игроков в Вашингтоне, нет собственных экономических интересов. И является ли газ, добытый в США методом фрекинга, более экологичным решением. Хочу только отметить, что США покупают в России нефти на тот же объем, что мы покупаем российского газа", - указал дипломат.

Комментируя позицию Москвы в деле Навального, он подчеркнул, что "это ведь не вопрос германо-российских отношений, а международное дело". "Это нарушение международного договора о запрещении химического оружия. Это касается всего мирового сообщества. Тут Россия сама нанесла этот ущерб, об этом, по крайней мере, говорят все имеющиеся факты. Если Россия намерена еще сверх этого ухудшать отношения (с Германией - ИФ), то должна тщательно взвесить свои интересы", - подчеркнул фон Фрич.

Оппозиционеру Алексею Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite. 2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". 7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

С самого начала Россия и страны Запада стали обмениваться обвинениями в непредставлении информации по ситуации с Навальным. На Западе считают, что Навальный был отравлен, и призывают Москву предоставить необходимые разъяснения. Там уже обсуждается вопрос о введении в отношении России новых санкций, в частности, звучат призывы к заморозке проекта "Северный поток 2".

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков, отвечая на просьбу прокомментировать возможные санкции в отношении России за ситуацию с Навальным, заявил 9 сентября: "Санкции вполне возможны, но это не повод что-то менять в нашем подходе, который абсолютно логичен и объясним".

В свою очередь в Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и заявляют о готовности обмениваться информацией. Кроме того, отмечается, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет, хотя доследственные действия проводятся. При этом подчеркивается, что Россия заинтересована в том, чтобы пролить свет на причины произошедшего.

9 сентября немецкие СМИ со ссылкой на германское министерство обороны сообщили, что Берлин передал в Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) результаты исследования Навального и не видит необходимости направлять их напрямую России.

10 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена контактировать с ОЗХО. На вопрос, получила ли Москва какие-либо данные от ОЗХО, Песков сказал: "Нет, никаких данных мы пока не получали. С ОЗХО еще предстоит осуществить контакты на этот счет, пока нет никаких данных".