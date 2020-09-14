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Макроэкономика 14.09.2020 16:54

S&P ожидает падения ВВП Индии на 9% в текущем фингоду

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз для ВВП Индии на текущий финансовый год, отметив, что сохранение сложной эпидемиологической ситуации в стране сдерживает восстановление экономики.

Согласно новому прогнозу S&P, экономика Индии сократится на 9% в финансовом году, завершающемся в марте 2021 года. Ранее агентство прогнозировало снижение индийского ВВП на 5% в этом году.

Moody`s и Goldman Sachs, ожидают, что падение ВВП Индии в этом году будет выражаться двузначным числом, пишет газета Financial Times.

Индия ввела одни из самых жестких в мире карантинных мер в ответ на пандемию коронавируса, что разрушило многие бизнесы и лишило средств к существованию миллионы граждан, включая как средний класс, так и бедных людей, не имеющих официальной работы.

Жесткие ограничения, однако, не смогли сдержать распространение коронавирусной инфекции: в Индии в среднем фиксируется более 90 тыс. новых случаев заражения COVID-19 в день, общее число заболевших достигло 4,8 млн, а количество смертельных случаев находится около 80 тыс.

Неспособность властей страны взять под контроль коронавирус будет иметь глубокие негативные последствия для потребителей, бизнеса и экономики Индии в целом, отмечают в S&P.

"До тех пор, пока распространение коронавируса продолжается, люди будут очень осторожно тратить деньги, а бизнес останется под давлением", - говорится в обзоре S&P.

Эксперты агентства ожидают, что пандемия коронавируса приведет к потере 13% ВВП Индии за три года.

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Тэги: ИНДИЯ, ВВП, S&P, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]