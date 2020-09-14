S&P ожидает падения ВВП Индии на 9% в текущем фингоду

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings ухудшило прогноз для ВВП Индии на текущий финансовый год, отметив, что сохранение сложной эпидемиологической ситуации в стране сдерживает восстановление экономики.
Согласно новому прогнозу S&P, экономика Индии сократится на 9% в финансовом году, завершающемся в марте 2021 года. Ранее агентство прогнозировало снижение индийского ВВП на 5% в этом году.
Moody`s и Goldman Sachs, ожидают, что падение ВВП Индии в этом году будет выражаться двузначным числом, пишет газета Financial Times.
Индия ввела одни из самых жестких в мире карантинных мер в ответ на пандемию коронавируса, что разрушило многие бизнесы и лишило средств к существованию миллионы граждан, включая как средний класс, так и бедных людей, не имеющих официальной работы.
Жесткие ограничения, однако, не смогли сдержать распространение коронавирусной инфекции: в Индии в среднем фиксируется более 90 тыс. новых случаев заражения COVID-19 в день, общее число заболевших достигло 4,8 млн, а количество смертельных случаев находится около 80 тыс.
Неспособность властей страны взять под контроль коронавирус будет иметь глубокие негативные последствия для потребителей, бизнеса и экономики Индии в целом, отмечают в S&P.
"До тех пор, пока распространение коронавируса продолжается, люди будут очень осторожно тратить деньги, а бизнес останется под давлением", - говорится в обзоре S&P.
Эксперты агентства ожидают, что пандемия коронавируса приведет к потере 13% ВВП Индии за три года.
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