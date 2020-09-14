Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0227 GBR   2.1791 TRY   0.2274

Цена на нефть

$/bbl   11.09 WTI 37.33 0.03 Brent 39.83 -0.23

Погода в Баку

  ночь день

Макроэкономика 14.09.2020 17:19

ВВП стран G20 во II квартале рухнул на беспрецедентные 6,9% - ОЭСР

Реальный ВВП стран G20 во втором квартале 2020 года упал на беспрецедентные за время ведения расчетов 6,9% относительно предыдущих трех месяцев на фоне ограничительных мер, введенных для сдерживания распространения коронавирусной инфекции COVID-19, свидетельствуют данные Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Это падение оказалось существенно выше, чем в первом квартале 2009 года, когда экономика сократилась на 1,6% на пике глобального финансового кризиса.

В первом квартале 2020 года ВВП в странах G20 снизился на 3,5% по сравнению с октябрем-декабрем прошлого года.

В странах, входящих в ОЭСР, экономика сократилась в апреле-июне на беспрецедентные 10,6% после снижения на 1,9% в предыдущие три месяца.

Среди стран "двадцатки" единственным государством, зафиксировавшим рост ВВП во втором квартале, стал Китай. Экономика увеличилась на 11,5%, что отражает более раннее начало пандемии в стране и последующее восстановление, говорится в сообщении ОЭСР.

Наиболее существенный спад ВВП отмечен в Индии - на 25,2%, следом идет Великобритания, экономика которой упала на 20,4%.

Кроме того, значительное сокращение было зафиксировано в Мексике (на 17,1%), ЮАР (на 16,4%), Франции (на 13,8%), Италии (на 12,8%), Канаде (на 11,5%), Турции (на 11%), Бразилии (на 9,7%), Германии (также на 9,7%), США (на 9,1%), Японии (на 7,9%), Австралии (на 7%) и Индонезии (на 6,9%).

В Южной Корее и России снижение ВВП было менее существенным - на 3,2% в обеих странах.

Экономика Европейского союза во втором квартале уменьшилась на 11,4%, еврозоны - на 11,8%.

Падение ВВП в странах G20 во втором квартале относительно аналогичного периода 2019 года составило 9,1% после снижения на 1,7% в предыдущие три месяца. Наиболее существенный спад продемонстрировала Индия (на 23,5%), тогда как в Китае отмечен рост (на 3,2%).

В ОЭСР ВВП сократился на 11,7% в годовом выражении после снижения на 0,9% в первом квартале.

Созданная в 1961 году ОЭСР является одной из ведущих экономических организаций мира, которая включает 37 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Колумбия, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея, Япония, а также Европейский союз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, ОЭСР, ЭКОНОМИКА, КВАРТАЛ


Похожие новости


Коронавирус уже нанес больший ущерб, чем глобальный кризис 2008 года - ОЭСР Внешняя торговля стран G20 в IV квартале продолжила снижение - ОЭСР ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики в 2019г до 3,2% с 3,3% Долг нефинансовых компаний мира достиг рекорда в конце 2018г, риски усиливаются - ОЭСР Внешняя торговля стран G20 во II квартале сократилась впервые за 2 года Безработица в странах ОЭСР в апреле снизилась до 5,3%

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]