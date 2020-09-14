Большинство россиян считают плохой идеей в настоящее время брать кредиты и делать крупные покупки - опрос

Почти две трети граждан РФ (63%) полагают, что на данный момент плохое время для совершения крупных покупок, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".
Исследование показало, что 19% россиян считают настоящее время подходящим для крупных трат, 18% опрошенных затрудняются как-либо оценить ситуацию.
В свою очередь три четверти сограждан (74%) считают плохой идеей брать кредиты, противоположная точка зрения - у 14% респондентов, 12% опрошенных не знают, насколько сейчас подходящая или неподходящая ситуация для кредитования, отмечают социологи.
При этом около половины сограждан (46%) считают, что на данный момент лучшее время для того, чтобы забрать деньги с банковского счёта.
Как показали результаты социсследования, каждый третий россиянин считает, что сейчас лучшее решение положить имеющиеся свободные денежные средства на банковский счёт, не знают, как следует поступать в нынешней ситуации, 21% респондентов.
По данным ВЦИОМ, большинство россиян (69%) считают, что в настоящее время лучше позволять себе минимальные траты, стараясь сохранить на будущее максимально возможную сумму. Согласно опросу, каждый пятый (21%), напротив, убеждён, что на данный момент правильнее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения побыстрее вложить во что-нибудь ценное.
Каждый десятый россиянин затрудняется определиться с тем, какое поведение сейчас наиболее рационально - тратить или сберегать.
Всероссийский инициативный опрос был проведен 22 августа 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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