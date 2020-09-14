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Социум 14.09.2020 17:33

Большинство россиян считают плохой идеей в настоящее время брать кредиты и делать крупные покупки - опрос

Почти две трети граждан РФ (63%) полагают, что на данный момент плохое время для совершения крупных покупок, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в понедельник в "Интерфакс".

Исследование показало, что 19% россиян считают настоящее время подходящим для крупных трат, 18% опрошенных затрудняются как-либо оценить ситуацию.

В свою очередь три четверти сограждан (74%) считают плохой идеей брать кредиты, противоположная точка зрения - у 14% респондентов, 12% опрошенных не знают, насколько сейчас подходящая или неподходящая ситуация для кредитования, отмечают социологи.

При этом около половины сограждан (46%) считают, что на данный момент лучшее время для того, чтобы забрать деньги с банковского счёта.

Как показали результаты социсследования, каждый третий россиянин считает, что сейчас лучшее решение положить имеющиеся свободные денежные средства на банковский счёт, не знают, как следует поступать в нынешней ситуации, 21% респондентов.

По данным ВЦИОМ, большинство россиян (69%) считают, что в настоящее время лучше позволять себе минимальные траты, стараясь сохранить на будущее максимально возможную сумму. Согласно опросу, каждый пятый (21%), напротив, убеждён, что на данный момент правильнее потратить зарплату или пенсию на необходимые покупки, а сбережения побыстрее вложить во что-нибудь ценное.

Каждый десятый россиянин затрудняется определиться с тем, какое поведение сейчас наиболее рационально - тратить или сберегать.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 22 августа 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КРЕДИТЫ, ВЦИОМ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]