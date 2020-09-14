Следственный комитет Белоруссии предостерег оппозицию от создания отрядов самообороны

Следственный комитет Беларуси предупредил создателей и участников добровольных дружин об уголовной ответственности за препятствование деятельности представителей власти.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результатов выборов президента работники ряда предприятий объявили о забастовках и других формах мирного протеста. Некоторые оппозиционные телеграм-каналы выступили с призывом создавать отряды народной самообороны для мониторинга ситуации, предупреждения протестующих о силовиках и защиты митингующих.

"В сети Интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе, насильственными способами препятствовать их законной деятельности", - говорится в сообщении управления СК по Гродненской области, распространенном в понедельник.

"В этой связи необходимо помнить, что за подобные действия также предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 Уголовного кодекса республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел)", - заявили в управлении.

В случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся, в том числе, вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса. "За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - уточнили в СК.

"Помните, поддаваясь на призывы к нарушению общественного порядка и провокации отдельных граждан, вы сами становитесь участниками противоправных действий, за которые наступает уголовная ответственность", - призвал Следственный комитет.