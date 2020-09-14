Следственный комитет Белоруссии предостерег оппозицию от создания отрядов самообороны

Следственный комитет Беларуси предупредил создателей и участников добровольных дружин об уголовной ответственности за препятствование деятельности представителей власти.
В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. После объявления результатов выборов президента работники ряда предприятий объявили о забастовках и других формах мирного протеста. Некоторые оппозиционные телеграм-каналы выступили с призывом создавать отряды народной самообороны для мониторинга ситуации, предупреждения протестующих о силовиках и защиты митингующих.
"В сети Интернет появилась информация о создании добровольных дружин, членов которых призывают противостоять представителям власти и различными, в том числе, насильственными способами препятствовать их законной деятельности", - говорится в сообщении управления СК по Гродненской области, распространенном в понедельник.
"В этой связи необходимо помнить, что за подобные действия также предусмотрена уголовная ответственность по статье 364 Уголовного кодекса республики Беларусь (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел)", - заявили в управлении.
В случае групповых действий по организации и участию в массовых беспорядках, сопровождающихся, в том числе, вооруженным сопротивлением представителям власти, ответственность наступает по статье 293 Уголовного кодекса. "За организацию и участие в массовых беспорядках, обучение или иную подготовку для подобного участия предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - уточнили в СК.
"Помните, поддаваясь на призывы к нарушению общественного порядка и провокации отдельных граждан, вы сами становитесь участниками противоправных действий, за которые наступает уголовная ответственность", - призвал Следственный комитет.
Посредники по Карабаху призывают Баку и Ереван возобновить переговоры без предусловий
Президент Индонезии назначал нового посла в Азербайджан
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Баку и Сумгайыте
Банк Франции пересмотрел прогноз падения ВВП страны в 2020г с 10,3% до 8,7%
Total достигла договоренности о строительстве нефтепровода для нефти Уганды в порт Танзании
Куба вновь начала принимать иностранных туристов
Международное сообщество не готово к следующим пандемиям - эксперты
Британские ученые испытают эффективность вакцин от COVID-19 в виде ингаляций
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори