РФ в августе и июле превышала обязательства ОПЕК+ на 200 тыс. б/с, подсчитала ОПЕК

Предварительные данные показывают добычу нефти в России в объеме 9,21 млн баррелей в сутки по сравнению с 8,72 млн б/с в июле, пишет ОПЕК в ежемесячном отчете.

Согласно условиям сделки ОПЕК+, в августе Россия должна была держать добычу нефти на уровне не выше 9 млн б/с, в июле - не выше 8,5 млн б/с. Таким образом, превышение добычи Россией картель оценивает примерно в 200 тыс. б/с в июле, и в августе, а исполнение сделки составило 90% в августе и 91% в июле.

Министр энергетики РФ Александр Новак оценивал исполнение сделки Россией в июле на 97%, по августе "близко к 100%".

"Мы договорились, что все данные, которые соберет JMMC, мониторинговая группа ОПЕК, она соберет по независимым источникам. Независимые данные будут где-то через неделю, может чуть раньше, через пять дней. У нас близко к 100%, мы всегда исполняем близко к 100%. Поэтому точные данные они будут брать, исходя из общей методики. Поэтому давайте дождемся", - говорил Новак неделю назад. "По нашей оценке, примерно близко к 100%", - отмечал министр, говоря об исполнении сделки в августе.

ОПЕК оценивает, что, по предварительным данным, производство нефти с конденсатом в России выросло к июлю на 0,49 млн б/с - до 9,97 млн б/с, что на 1,52 млн б/с меньше, чем год назад. По данным ЦДУ ТЭК, этот показатель в августе составил 41,7 млн тонн, таким образом ОПЕК использует средний коэффициент баррелизации смеси нефти и конденсата - 9,41).

По сравнению с апрелем, подсчитала ОПЕК, Россия снизила производство нефти в мае на 1,92 млн б/с, в июне - на 1,94 млн б/с, в июле - на 2 млн б/с, в августе снижение составило 1,51 млн б/с. Производство конденсата, который не учитывается в сделке, было на том же уровне - 0,76 млн б/с, пишет картель.

ОПЕК ожидает, что в третьем квартале предложение жидких углеводородов со стороны России составит 9,74 млн б/с, в четвертом квартале - 9,85 млн б/с, добыча в среднем по 2020 году снизится на 1,12 млн б/с к уровню 2019 года - до 10,32 млн б/с. В 2021 году Россия увеличит предложение жидких углеводородов на 0,03 млн б/с - до 10,36 млн б/с, подсчитала ОПЕК.

Сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагала сокращение производства в мае-июне на 9,7 млн б/с (на 23% от уровня октября 2018 года, для России и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения - 7,7 млн б/с (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн б/с (на 14% от базы). Позднее было принято решение о продлении ограничений в 9,7 млн б/с еще и на июль. С июля Мексика не участвует в соглашении, поэтому в июле речь идет о снижении производства на 9,6 млн б/с.