Amazon наймет еще 100 тыс. сотрудников в США и Канаде

Крупнейший в мире интернет-ритейлер Amazon.com Inc. (SPB:AMZN) планирует нанять 100 тыс. новых сотрудников в США и Канаде, продолжая набор персонала на фоне резкого роста спроса на онлайн-покупки в условиях пандемии коронавируса.

Amazon открывает вакансии как на полный, так и на неполный рабочий день, предлагая начальную заработную плату в размере не менее $15 в час, говорится в сообщении компании. Процесс найма уже начался.

Кроме того, компания намерена в сентябре открыть 100 новых объектов, включая центры исполнения заказов, пункты доставки и сортировочные центры.

Amazon столкнулась с наплывом заказов в этом году, поскольку введение режима самоизоляции и других ограничительных мер в ответ на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 привело к значительному увеличению спроса на онлайн-покупки, отмечает газета The Wall Street Journal.

В марте-апреле компания приняла на работу 175 тыс. временных складских работников, из которых 125 тыс. в мае было предложено остаться на полный рабочий день. На прошлой неделе компания объявила об открытии 33 тыс. новых вакансий, в том числе на корпоративные и технические должности.

Включая временный персонал, который компания называет сезонным, в Amazon по всему миру в настоящее время работает более 1 млн человек. Общее количество сотрудников в США без учета сезонных работников, превышает 600 тыс. человек, включая более 100 тыс. корпоративных сотрудников.

Акции Amazon дорожают на 1,6% в ходе предварительных торгов в понедельник. С начала этого года их стоимость подскочила на 68,6%.

14.09.2020 14:55:52 MSK