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Дальнее зарубежье 14.09.2020 19:01

Макрон в разговоре с Путиным выразил беспокойство по ситуации с Навальным

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил беспокойство по ситуации с отравлением Алексея Навального, сообщает в понедельник агентство Bloomberg.

"Макрон выразил беспокойство по Навальному в разговоре с Путиным", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, по сообщениям западных СМИ, которые цитируют заявление Елисейского дворца, Макрон, говоря о случившемся с Навальным, призвал Путина "пролить свет на покушение".

В понедельник официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил, что результаты военной лаборатории ФРГ подтвердили специальные лаборатории во Франции и Швеции, все они сошлись во мнении, что Навального отравили веществом из группы боевых ФОС "Новичок".

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. 22 августа его перевезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Charite.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили о том, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок", о котором впервые стало известно после отравления в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте 2018 года. Ответственность за покушение на Скрипалей британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.

7 сентября в клинике Charite сообщили, что Навального вывели из искусственной комы и его состояние улучшилось.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал ранее готовность российской стороны к всестороннему взаимодействию с Германией по выяснению ситуации вокруг Навального, однако отмечал, что на ранее отправленные официальные запросы Берлин ответов не дал. "Мы рассчитываем, что в самое ближайшее время получим от наших германских коллег данные, которые позволили им сделать вывод, что это отравление. Это существенно поможет в установлении причин произошедшего", - заявил Песков журналистам 9 сентября.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, РОССИЯ, ЛИДЕРЫ, НАВАЛЬНЫЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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