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Дальнее зарубежье 14.09.2020 19:29

Выбравшие евроинтеграцию страны должны следовать внешней политике ЕС - представитель Борреля

Страны, избравшие путь вступления в Евросоюз, должны выстраивать свою внешнюю политику в соответствии с согласованной политикой ЕС, в том числе, что касается санкций в отношении третьих стран, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Согласование (национальной политики - ИФ) с политикой союза является частью требований по переговорам о вступлении в ЕС", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопросы, может ли Черногория, как того требует оппозиция, отказаться от поддержки санкций ЕС в отношении России, и должна ли Сербия присоединиться к ожидаемым санкциям ЕС против Белоруссии. И как это связано с европейской перспективой данных стран.

"Предполагается, что страны на пути вступления (в Евросоюз - ИФ) выстраивают свою политику в соответствии с политикой союза. В этом нет никаких сомнений", - отметил представитель Борреля.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, КАНДИДАТЫ, ПОЛИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]