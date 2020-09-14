Выбравшие евроинтеграцию страны должны следовать внешней политике ЕС - представитель Борреля

Страны, избравшие путь вступления в Евросоюз, должны выстраивать свою внешнюю политику в соответствии с согласованной политикой ЕС, в том числе, что касается санкций в отношении третьих стран, заявил Петер Стано, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Согласование (национальной политики - ИФ) с политикой союза является частью требований по переговорам о вступлении в ЕС", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он отвечал на вопросы, может ли Черногория, как того требует оппозиция, отказаться от поддержки санкций ЕС в отношении России, и должна ли Сербия присоединиться к ожидаемым санкциям ЕС против Белоруссии. И как это связано с европейской перспективой данных стран.
"Предполагается, что страны на пути вступления (в Евросоюз - ИФ) выстраивают свою политику в соответствии с политикой союза. В этом нет никаких сомнений", - отметил представитель Борреля.
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