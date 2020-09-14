Азербайджан в январе-августе экспортировал газа на $1,7 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-август 2020 года составил 8 млрд 994 млн 930,81 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-августе 2020 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $1 млрд 702 млн 883,25 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 17,24% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.

По данным ГТК, экспорт газа в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 21,3%, в денежном выражении – на 19,8%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова