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ТЭК 14.09.2020 16:36

Азербайджан в январе-августе экспортировал газа на $1,7 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-август 2020 года составил 8 млрд 994 млн 930,81 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).

«В январе-августе 2020 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $1 млрд 702 млн 883,25 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 17,24% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.

По данным ГТК, экспорт газа в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 21,3%, в денежном выражении – на 19,8%.

ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.

Н.Аббасова

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Тэги: ГАЗ, ЭКСПОРТ, ДЕКЛАРИРОВАННЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]