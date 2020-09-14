Азербайджан в январе-августе экспортировал газа на $1,7 млрд

Экспорт задекларированных на таможне объемов газа из Азербайджана за январь-август 2020 года составил 8 млрд 994 млн 930,81 тыс. кубометров, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Государственном таможенном комитете (ГТК).
«В январе-августе 2020 года экспорт задекларированного газа из Азербайджана составил на сумму $1 млрд 702 млн 883,25 тыс. На долю экспорта газа в отчетный период пришлось 17,24% от общего объема экспорта из Азербайджана», - отметили в комитете.
По данным ГТК, экспорт газа в январе-августе 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился в количественном выражении на 21,3%, в денежном выражении – на 19,8%.
ГТК ведет статистику по экспорту на основе декларации. Декларация по проданному газу предоставляется после осуществления реальной продажи, а не в момент ее прокачки по трубопроводам.
Н.Аббасова
Президент Индонезии назначал нового посла в Азербайджан
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Баку и Сумгайыте
"Мулан" заработал в первый уикенд в Китае $23 млн, несмотря на призывы к бойкоту картины
В Азербайджане за сутки выявлено 76 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались
Большинство россиян считают плохой идеей в настоящее время брать кредиты и делать крупные покупки - опрос
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Следственный комитет Белоруссии предостерег оппозицию от создания отрядов самообороны
Эксперты МАГАТЭ взяли пробы ядерного материала на одном из объектов в Иране
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори