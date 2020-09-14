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Дальнее зарубежье 14.09.2020 20:45

Charite сообщила об улучшении состояния Навального: он уже ненадолго встает с койки

Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального еще немного улучшилось, он уже может ненадолго вставать с больничной койки, сообщила в понедельник берлинская клиника Charite, в которой лечится пациент.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года лечится в университетской клинике Charite, снова улучшилось. Пациента удалось полностью отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Он становится более подвижным и уже может ненадолго вставать с больничной койки", - сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном клиникой.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, НАВАЛЬНЫЙ, УЛУЧШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]