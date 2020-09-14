Charite сообщила об улучшении состояния Навального: он уже ненадолго встает с койки

Состояние здоровья российского оппозиционного политика Алексея Навального еще немного улучшилось, он уже может ненадолго вставать с больничной койки, сообщила в понедельник берлинская клиника Charite, в которой лечится пациент.

"Состояние здоровья Алексея Навального, который с 22 августа 2020 года лечится в университетской клинике Charite, снова улучшилось. Пациента удалось полностью отключить от аппарата искусственной вентиляции легких. Он становится более подвижным и уже может ненадолго вставать с больничной койки", - сказано в сообщении пресс-службы, опубликованном клиникой.