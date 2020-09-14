Белорусы должны разобраться в ситуации в своей стране сами, без подсказок и давления извне - Путин

Граждане Беларуси должны сами разобраться в ситуации в своей стране, без давления извне, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации, и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу", - сказал Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в понедельник.
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