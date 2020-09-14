Предложения по изменениям в Конституцию Беларуси логичны и своевременны - Путин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает начатую в Беларуси работу над конституционными изменениями логичной и своевременной.
"Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", - заявил Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.
В связи с этим он добавил, что в России известна позиция, которую белорусские представители изложили в ОБСЕ.
"В этой связи, в связи с работой над Конституцией уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с зампредом Конституционного суда. Уверен, что имея в виду ваш опыт политической работы, работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития", - сказал Путин.
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