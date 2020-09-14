Азербайджан увеличил в I полугодии прямые инвестиции в США в 4,5 раза

Прямые инвестиции Азербайджана в экономику США в январе-июне 2020 года составили $167,364 млн, что в 4,5 раза больше показателя января-июня прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Центральном банке.

В отчетный период США заняли первое место среди стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции. На долю США пришлось 25,5% от общего объема прямых иностранных инвестиций Азербайджана за полугодие.

На втором месте по объему инвестиций - Австрия. В эту страну в январе-июне направлено 12,8% азербайджанских инвестиций – $84,014 млн (рост в 3,6 раза).

Третье место заняла Великобритания – $83,956 млн (спад на 39,2%).

В десятку стран, куда были направлены азербайджанские инвестиции в январе-июне 2020 года также вошли: Черногория ($78,902 млн), Бахрейн ($44,955 млн), Мальта ($41,39 млн), Россия ($41,151 млн), Турция ($39,164 млн), Швейцария ($24,424 млн) и Грузия ($16,936 млн).

В целом, в первом полугодии 2020 года азербайджанские прямые инвестиции за рубежом составили $655,521 млн (спад в 2,1 раза). Данный спад объясняется сокращением прямых инвестиций в экономику Турции в отчетном периоде в 18,5 раз.

В первом полугодии 2020 года больше всего прямые инвестиции осуществили компании из Великобритании - $773,849 млн (рост на 34,2%) или 36,7% от общего объема.

Второе место заняла Турция - $258,869 (рост на 0,4%) или 12,3% от общего объема. На третьем месте с долей в 10% от общего объема инвестиций заняли США – $210,832 млн (рост на 36,8%).

В топ-10 инвесторов в экономику Азербайджана в январе-июне 2020 года также вошли: Япония ($159,815 млн), Россия ($139,855 млн), Малайзия ($134,903 млн), Кипр ($93,989 млн), Норвегия ($91,051 млн), Иран ($86,804 млн) и Индия ($28,623 млн).

В январе-июне 2020 года прямые иностранные инвестиции в Азербайджан составили $2 млрд 107,003 млн (рост на 23,5%).

А. Мамедов