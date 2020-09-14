В Азербайджане за сутки выявлено 76 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 76 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 38 тыс. 403, сообщает в понедельник республиканский оперативный штаб.
По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 564 человек.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 35 тыс. 860 человек (+104 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 979 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 3,63 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 13 тыс. 108 теста на COVID-19.
Х.Насирзаде
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