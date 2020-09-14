Нефть ускорила снижение, Brent на уровне $39,6 за баррель

Цены на нефть эталонных марок ускорили снижение в ходе торгов в понедельник на опасениях по поводу спроса.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:18 в понедельник составляет $39,6 за баррель, что на $0,23 (0,58%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,17 (0,46%) - до $37,16 за баррель.
На прошлой неделе Brent подешевела на 6,6%, WTI - на 6,1%. Цены обоих сортов нефти снизились по итогам второй недели подряд на фоне опасений насчет сохранения низкого спроса, а также роста запасов в США.
Ливия планирует восстановить добычу нефти, что обеспечит приток сырья на рынок при сохранении низкого спроса. Ранее появилась информация о том, что главнокомандующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар лично пообещал "вновь открыть" энергетический сектор Ливии, пишет Dow Jones.
"Если производство в Ливии возобновится, речь будет идти об 1 млн баррелей в сутки или более", - говорит эксперт Rystad Energy Бьорнар Тонхауген, которого цитирует Dow Jones.
"Если говорить о спросе... пандемия коронавируса еще не закончилась, новые случаи заражения продолжают появляться по всему миру, что, в свою очередь, влияет на работу ключевых рынков потребления нефти", - отмечает он.
Между тем в минувшие выходные некоторые из производителей нефти, работающие в Мексиканском заливе, вновь приостановили операции из-за приближения очередного урагана, что может привести к временному снижению поставок из региона, отмечают эксперты AxiCorp.
Британская нефтекомпания BP полагает, что спрос на нефть, возможно, никогда не вернется к уровням, которые были до пандемии коронавируса. Наиболее оптимистичный сценарий, рассматриваемый в докладе BP, предполагает, что мировой спрос на нефть будет не более чем "ровным" в следующие два десятилетия, поскольку мировой энергетический сектор постепенно уходит от использования ископаемого топлива.
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила прогноз падения спроса на нефть в 2020 году на 400 тыс. баррелей в сутки по сравнению с оценкой, сделанной месяцем ранее, до 90,2 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.
Вместе с тем ОПЕК резко повысил оценку предложения нефти со стороны стран, не входящих в картель, на 2020 год - на 360 тыс. баррелей в сутки по сравнению с прогнозом, сделанным месяц назад, главным образом за счет США.
В центре внимания нефтяного рынка по-прежнему остаются переговоры стран ОПЕК+. На среду запланировано заседание технического комитета по мониторингу договоренностей ОПЕК+ (JTC), а на четверг - заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Отдельные страны ОПЕК+ по-прежнему не выполняют в полном объеме обещание о сокращении добычи, и этот вопрос, вероятно, будет обсуждаться мониторинговым комитетом на этой неделе, пишет Bloomberg.
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