Посредники по Карабаху призывают Баку и Ереван возобновить переговоры без предусловий

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают министров иностранных дел Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Карабаху без предварительных условий.

С таким заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США).

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в понедельник провели интенсивные консультации в Париже с участием личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Сопредседатели рассмотрели ситуацию в регионе, уделив особое внимание новым событиям после эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе в середине июля, а также рассмотрели и оценили личные и публичные сообщения и озабоченности сторон», - говорится в заявлении.

Сопредседатели также ​​приветствовали конкретные приготовления Каспшика к возобновлению деятельности по мониторингу (в зоне нагорно-карабахского конфликта –ИФ).

«Сопредседатели отдельно поговорили по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и пригласили министров лично встретиться с сопредседателями в ближайшие недели для дальнейшего разъяснения своих позиций с целью возобновления серьезных предметных переговоров без предварительных условий», - говорится в заявлении.

Н.Аббасова