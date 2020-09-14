Посредники по Карабаху призывают Баку и Ереван возобновить переговоры без предусловий

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают министров иностранных дел Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Карабаху без предварительных условий.
С таким заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США).
«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в понедельник провели интенсивные консультации в Париже с участием личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Сопредседатели рассмотрели ситуацию в регионе, уделив особое внимание новым событиям после эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе в середине июля, а также рассмотрели и оценили личные и публичные сообщения и озабоченности сторон», - говорится в заявлении.
Сопредседатели также приветствовали конкретные приготовления Каспшика к возобновлению деятельности по мониторингу (в зоне нагорно-карабахского конфликта –ИФ).
«Сопредседатели отдельно поговорили по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и пригласили министров лично встретиться с сопредседателями в ближайшие недели для дальнейшего разъяснения своих позиций с целью возобновления серьезных предметных переговоров без предварительных условий», - говорится в заявлении.
Н.Аббасова
Банк Франции пересмотрел прогноз падения ВВП страны в 2020г с 10,3% до 8,7%
Total достигла договоренности о строительстве нефтепровода для нефти Уганды в порт Танзании
Международное сообщество не готово к следующим пандемиям - эксперты
Британские ученые испытают эффективность вакцин от COVID-19 в виде ингаляций
"Мулан" заработал в первый уикенд в Китае $23 млн, несмотря на призывы к бойкоту картины
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Министры обороны Израиля и Бахрейна впервые провели официальный телефонный разговор
Лавров считает, что ситуация с Навальным - только повод для дополнительных санкций
Москва считает Лукашенко легитимным главой Белоруссии - Песков
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори