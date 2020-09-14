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Карабахский конфликт 14.09.2020 21:03

Посредники по Карабаху призывают Баку и Ереван возобновить переговоры без предусловий

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают министров иностранных дел Армении и Азербайджана возобновить переговоры по Карабаху без предварительных условий.

С таким заявлением выступили сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов (Россия), Стефан Висконти (Франция), Эндрю Шофер (США).

«Сопредседатели Минской группы ОБСЕ в понедельник провели интенсивные консультации в Париже с участием личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Сопредседатели рассмотрели ситуацию в регионе, уделив особое внимание новым событиям после эскалации напряженности на армяно-азербайджанской границе в середине июля, а также рассмотрели и оценили личные и публичные сообщения и озабоченности сторон», - говорится в заявлении.

Сопредседатели также ​​приветствовали конкретные приготовления Каспшика к возобновлению деятельности по мониторингу (в зоне нагорно-карабахского конфликта –ИФ).

«Сопредседатели отдельно поговорили по телефону с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым и пригласили министров лично встретиться с сопредседателями в ближайшие недели для дальнейшего разъяснения своих позиций с целью возобновления серьезных предметных переговоров без предварительных условий», - говорится в заявлении.

Н.Аббасова

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, МГ/ОБСЕ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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