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СНГ 14.09.2020 21:09

Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российских баз в обмен на поддержку белорусского главы - Песков

Тема размещения российской военной базы в обмен на поддержку Александра Лукашенко на переговорах президентов России и Белоруссии не обсуждалась, эти предположения не имеют отношения к реальности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности, эта тема не обсуждалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, БАЗЫ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]