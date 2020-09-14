Путин и Лукашенко не обсуждали размещение в Белоруссии российских баз в обмен на поддержку белорусского главы - Песков

Тема размещения российской военной базы в обмен на поддержку Александра Лукашенко на переговорах президентов России и Белоруссии не обсуждалась, эти предположения не имеют отношения к реальности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нет, эти утверждения абсолютно не имеют никакого отношения к реальности, эта тема не обсуждалась", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.