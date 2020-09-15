Под Киевом произошел взрыв на газопроводе высокого давления - полиция

В ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская область Украины) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу.
"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", - сообщили агентству в полиции Киевской области.
Ранее сообщалось, что местные жители слышали гул, а потом громкий взрыв.
Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.
"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламя не видно пока", - написал он на своей странице в Фейсбуке.
Позже Омелян добавил, что аварийная служба выехала на место аварии вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.
"Совет от аварийной службы газа жителям этого района - перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии", - написал экс-министр.
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