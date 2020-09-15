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Происшествия 15.09.2020 10:14

Под Киевом произошел взрыв на газопроводе высокого давления - полиция

В ночь на вторник в поле в районе населенного пункта Чабаны (Киевская область Украины) произошел взрыв на газопроводе высокого давления, который качает газ на Европу.

"В районе с.Чабаны прорвало газовую трубу в поле диаметром 1.5 м, что качает газ на Европу. Все аварийные службы на месте в ближних населенных пунктах отключено электроснабжение принимаются меры по перекрытию газоснабжения. Информации о пострадавших людей нет", - сообщили агентству в полиции Киевской области.

Ранее сообщалось, что местные жители слышали гул, а потом громкий взрыв.

Информацию о взрыве также подтвердил экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

"В Васильковском районе Киевской области, особенно в районе сел Иванковичи, Хотов, Чабаны, с 00:20 очень громкий низкочастотный шум, напоминающий звук от горения газа в больших объемах или работу мега мощного дизельного генератора. Пламя не видно пока", - написал он на своей странице в Фейсбуке.

Позже Омелян добавил, что аварийная служба выехала на место аварии вблизи Хотова. А в 1:17 звук прекратился.

"Совет от аварийной службы газа жителям этого района - перекрыть подачу газа в свои дома на время ликвидации аварии", - написал экс-министр.

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Тэги: УКРАИНА, ГАЗОПРОВОД, ЕВРОПА, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]