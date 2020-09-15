За истекшие сутки в Китае зафиксированы 17 новых инфицированных COVID-19: восемь больных в активной форме и 9 бессимптомных носителей, все случаи "импортированы", сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Летальных исходов нет.

За предыдущие сутки было выявлено 49 случаев заражения: 10 активных и 39 бессимптомных, все также были ввезены из-за границы.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зафиксировано 85 тыс. 202 активных случая заражения, из которых 2 тыс. 653 ввозных. По окончании курса лечения из медучреждений страны за все время эпидемии выписаны 80 тыс. 426 поправившихся.

На китайских территориях вне материковой части страны за сутки подтверждено 15 новых случаев заболевания, 14 - Гонконге и один - на Тайване. С начала пандемии в трех районах зарегистрировано 5 тыс. 516 больных с коронавирусом: в Гонконге - 4 тыс. 971 (101 случай смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 499 (семь случаев смерти).