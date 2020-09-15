Компанию, принявшую митинг Трампа в Неваде, оштрафуют на $3 тыс

Компания Xtreme Manufacturing, которая провела в Неваде предвыборный митинг президента Дональда Трампа, в котором приняли участие тысячи человек, будет оштрафована на $3 тыс. за нарушение правил штата, сообщает CNN.

"В ходе мероприятия сотрудник, ответственный за обеспечение соответствия требованиям, зафиксировал шесть нарушений и городской отдел деловых операций выдал уведомление о нарушении компании Xtreme Manufacturing и назначил штраф в размере $3 тыс.", - сообщила телеканалу пресс-секретарь городской администрации Хендерсона Кэтлин Ричардс.

Она добавила, что у компании "есть 30 календарных дней, чтобы ответить на уведомление и уплатить штраф или оспорить уведомление о нарушении."

Предвыборная встреча Трампа, который переизбирается на второй срок, прошла в воскресенье в помещении на территории завода Xtreme Manufacturing в городе Хендерсоне штата Невада.

По словам местных властей, это стало грубым нарушением введенных ограничений на собрания, превышающие 50 человек.