Любое нападение Ирана на США будет встречено нападением в тысячу раз более масштабным - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что любое нападение Ирана на США повлечет за собой в тысячу раз более масштабный ответ со стороны Вашингтона.
"Любое нападение Ирана, в любой форме на Соединенные Штаты будет встречено нападением на Иран, которое будет в 1000 раз больше по своим масштабам!" - написал Трамп в своем твиттере.
Он отметил, что согласно СМИ, Иран "может планировать убийство или другое нападение на США в отместку за убийство лидера террористов Сулеймани (Касем Сулеймани - ИФ)".
Трамп подчеркнул, что ликвидация Сулеймани стала ответом на "убийства американских военных, смерть и страдания, причиненные за столько лет".
Ранее Politico со ссылкой на американский правительственный источник сообщила, что иранское правительство рассматривает возможность покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.
3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.
В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.
В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.
Экологический террор Армении представляет угрозу региону – МИД и Минэкологии Азербайджана
Азербайджанский военный ранен в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Армении на границе
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Газопровод из России в Китай "Сила Сибири" остановится на неделю для профилактики
В Москве обсуждают возобновление в октябре авиасообщения с Баку
Total достигла договоренности о строительстве нефтепровода для нефти Уганды в порт Танзании
Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось на 69,7% за минувшие две недели - до 2 тыс. 562
Дефицит баланса взаимных туристических услуг Азербайджана в I полугодии составил $16 млн
В Китае за сутки выявлены 17 новых случаев заражения коронавирусом, все "завозные"
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори