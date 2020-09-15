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Дальнее зарубежье 15.09.2020 11:05

Любое нападение Ирана на США будет встречено нападением в тысячу раз более масштабным - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что любое нападение Ирана на США повлечет за собой в тысячу раз более масштабный ответ со стороны Вашингтона.

"Любое нападение Ирана, в любой форме на Соединенные Штаты будет встречено нападением на Иран, которое будет в 1000 раз больше по своим масштабам!" - написал Трамп в своем твиттере.

Он отметил, что согласно СМИ, Иран "может планировать убийство или другое нападение на США в отместку за убийство лидера террористов Сулеймани (Касем Сулеймани - ИФ)".

Трамп подчеркнул, что ликвидация Сулеймани стала ответом на "убийства американских военных, смерть и страдания, причиненные за столько лет".

Ранее Politico со ссылкой на американский правительственный источник сообщила, что иранское правительство рассматривает возможность покушения на американского посла в ЮАР Лану Маркс в качестве ответа на убийство США иранского генерала Касема Сулеймани.

3 января 2020 года стало известно о гибели в Багдаде командующего иранским спецподразделением "Кудс" Касема Сулеймани и заместителя командующего шиитским ополчением Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в результате американской спецоперации, которая была проведена американскими военными по указанию Трампа.

В ответ на эту операцию в ночь на 8 января иранский Корпус Стражей Исламской революции нанес удар баллистическими ракетами по авиабазе Аль-Асад и военному объекту в районе Эрбиля в Ираке, где размещены американские войска.

В конце июня судебные власти Ирана выдали ордер на арест Трампа и еще более 30 лиц, которые, по мнению Тегерана, несут ответственность за убийство Сулеймани.

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Тэги: США, ИРАН, ТРАМП


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]