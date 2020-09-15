ОПЕК незначительно снизил прогноз по добыче нефти с конденсатом в Азербайджане в 2021г

ОПЕК сохранил прогноз по среднесуточной добыче нефти с конденсатом в Азербайджане в 2020 году на уровне 720 тыс. баррелей, ожидает снижения в 2021 году до 710 тыс. б/с, отмечается в ежемесячном отчете картеля.

«В 2020 году, в соответствии с решениями ОПЕК+, ожидается, что производство жидких углеводородов в Азербайджане сократится на 0,07 млн баррелей в сутки - до среднего уровня 0,72 млн б/с. В 2021 году ожидается снижение этого показателя на 0,01 млн б/с - до 0,71 млн б/с», - отмечается в отчете.

Ранее ОПЕК прогнозировал добычу нефти в Азербайджане в 2020-2021 годах в среднем на уровне 0,72 млн б/с.

По данным картеля, производство жидких углеводородов в Азербайджане в июне 2020 года снизилось на 0,02 млн б/с - до среднего значения 0,68 млн баррелей и в июле осталось более или менее на том же уровне.

«Предварительные данные по объемам производства в августе указывают на рост по отношению к июльскому показателю на 0,03 млн баррелей в сутки до среднего значения 0,7 млн б/с», - говорится в отчете.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК 12 апреля 2020 года в ходе видео-конференции утвердили сделку по коллективному снижению суточной нефтедобычи в три этапа с 1 мая 2020 года до апреля 2022 года.

В рамках договоренностей Азербайджан обязался снизить добычу нефти без учета конденсата от показателя октября 2018 года, т.е. от отметки 718 тыс. б/с. С учетом этого, первый этап был рассчитан на снижение нефтедобычи на 23% от указанной цифры, т.е. на 164 тыс. б/с, до 554 б/с. На втором этапе (август-декабрь 2020 года) снижение составит на 18% или на 131 тыс. б/с, до 587 тыс. б/с, на третьем (с января 2021 года до апреля 2022 года) - на 14% или на 98 тыс. б/с, до 620 тыс. б/с.

В мае Азербайджан обязательства по снижению добычи нефти в рамках ОПЕК+ выполнил на 98%, в июне – на 100,1%, в июле – на 99,9%, в августе – на 101,8%.

Н.Аббасова