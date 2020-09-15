Импорт легковушек в Азербайджан в январе-августе составил на $400 млн

Импорт автотранспортных средств в Азербайджан в январе-августе 2020 года составил 33,178 тыс. единиц на общую сумму $399 млн 498,58 тыс., сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).
По сравнению с аналогичным периодом 2019 года число импортируемых автомобилей увеличилось на 24,3%.
По данным ГТК, наибольшее число ввезенных в республику за отчетный период автотранспортных средств пришлось на легковые автомобили и прочие моторные транспортные средства для перевозки пассажиров – 31,026 тыс. (рост на 28,8%) на сумму $348 млн 211,57 тыс. В том числе, завезено 136 единиц электрокаров на $7 млн 697,73 тыс. и 3,05 тыс. единиц гибридных автомобилей на сумму $17 млн 496,41 тыс.
Кроме этого, в январе-августе в Азербайджан импортировано 1,96 тыс. единиц (спад на 13,4%) на $28 млн 540,39 тыс. моторных транспортных средств, предназначенных для грузоперевозок, 84 единиц моторных транспортных средств спецназначения (спад на 15,2%) на $13 млн 578,71 тыс.
Также за отчетный период в республику ввезены 108 единиц моторных транспортных средств, предназначенных для перевозки 10 или более человек (спад на 56,1%) на $9 млн 167,91 тыс.
Как сообщалось ранее, импорт автотранспортных средств в Азербайджан в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличился на 65,2% - до 47,71 тыс. единиц.
Н.Аббасова
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