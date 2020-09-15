Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0141 RUR   0.0227 GBR   2.1791 TRY   0.2274

Цена на нефть

$/bbl   14.09 WTI 37.26 -0.07 Brent 39.61 -0.22

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 15.09.2020 10:29

Азербайджанский военный ранен в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Армении на границе

Вооруженные силы Армении в понедельник вновь грубо нарушили режим прекращения огня в направлении села Гаджаллы Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Минобороны Азербайджана.

"В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня прапорщик Алиев Ренат Эльдар оглы получил ранение. Военнослужащему немедленно была оказана медицинская помощь, и его жизни ничто не угрожает", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, ответным огнем противник был подавлен, подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ, ПРОВОКАЦИЯ


Похожие новости


Баку обвиняет Ереван в обстреле приграничного села В Азербайджане нет военных баз иностранных государств - Минобороны Минобороны Азербайджана заявляет об очередной лжи Армении относительно попавшего в плен командир армянской диверсионной группы Высказывания Саргсяна – лишь неудачная попытка восстановить утраченный авторитет после поражения в апрельских боях - Минобороны Азербайджана Армия Азербайджана будет жестко пресекать провокации армянских военных - Минобороны В Баку опровергли информацию об атаке на армянские позиции, считают, что произошла перестрелка между армянскими военными

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]