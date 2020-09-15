Азербайджанский военный ранен в результате нарушения режима прекращения огня со стороны ВС Армении на границе

Вооруженные силы Армении в понедельник вновь грубо нарушили режим прекращения огня в направлении села Гаджаллы Товузского района на армяно-азербайджанской государственной границе, сообщает Минобороны Азербайджана.
"В результате грубого нарушения противником режима прекращения огня прапорщик Алиев Ренат Эльдар оглы получил ранение. Военнослужащему немедленно была оказана медицинская помощь, и его жизни ничто не угрожает", - отметили в Минобороны.
По данным ведомства, ответным огнем противник был подавлен, подразделения азербайджанской армии полностью контролируют оперативную обстановку.
Х.Насирзаде
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