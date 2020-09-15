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Финансы 15.09.2020 10:58

Филиал Сеченовского Университета в Баку отбирает страховщика недвижимости

Бакинский филиал Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова (Сеченовский Университет) отбирает страховую компанию для обязательного страхования недвижимого имущества.

Отбор страховщика проводится методом котировок, говорится в объявлении филиала.

Предложения от страховых компаний принимаются до 17:00 23 сентября.

А.Ахмедова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: УНИВЕРСИТЕТ, ЗДАНИЕ, СТРАХОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]