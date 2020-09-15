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Транспорт и связь 15.09.2020 11:26

В Москве обсуждают возобновление в октябре авиасообщения с Баку

Москва может возобновить авиасообщение со странами СНГ в течение месяца, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"В первоочередном порядке обсуждаются механизмы возобновления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ. Речь идет о Баку, Нур-Султане, Ташкенте, Ереване и других", - сказал источник.

По его словам, первым может возобновиться авиасообщение с Минском.

"Пока этот вопрос прорабатывается при участии авиавластей и перевозчиков двух стран. Дата возобновления полетов пока не определена", - сказал собеседник агентства.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СНГ, АВИАСООБЩЕНИЕ, БАКУ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]