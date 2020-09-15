В Москве обсуждают возобновление в октябре авиасообщения с Баку

Москва может возобновить авиасообщение со странами СНГ в течение месяца, сообщил "Интерфаксу" информированный источник во вторник.

"В первоочередном порядке обсуждаются механизмы возобновления в октябре авиасообщения со столицами стран СНГ. Речь идет о Баку, Нур-Султане, Ташкенте, Ереване и других", - сказал источник.

По его словам, первым может возобновиться авиасообщение с Минском.

"Пока этот вопрос прорабатывается при участии авиавластей и перевозчиков двух стран. Дата возобновления полетов пока не определена", - сказал собеседник агентства.