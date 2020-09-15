В Черное море идет ракетный эсминец ВМС США

Американский ракетный эсминец USS Roosevelt (DDG-80) направляется в акваторию Черного моря, сообщил во вторник 6-й оперативный флот ВМС США.
"USS Roosevelt (DDG 80) начал переход в Черное море из Средиземноморья для проведения там регулярных морских операций", - говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что "6-й флот регулярно действует в Черном море для поддержки своих союзников и партнеров в регионе".
В настоящее время другой ракетный эсминец ВМС США USS Ross (DDG-71) находится в Балтийском море.
В Национальном центре управления обороной РФ в понедельник сообщили, что российские военные следят за его действиями.
"Силы и средства Балтийского флота осуществляют непрерывное слежение за действиями эсминца УРО (ПРО) "Росс" ВМС США, зашедшего в акваторию Балтийского моря 13 сентября 2020 года", - говорилось в сообщении, поступившем в "Интерфакс".
USS Roosevelt, оснащенный крылатыми ракетами Tomahawk и системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), наряду с эсминцами ВМС США USS Porter, USS Donald Cook и USS Ross размещен на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте. Вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии они являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
После начала кризиса на востоке Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других стран НАТО.
Согласно конвенции Монтрё, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
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