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Дальнее зарубежье 15.09.2020 16:20

Евросоюз шокирован "попыткой убийства" Навального - Боррель

Случай с российским оппозиционером Алексеем Навальным шокировал всех в Европейском союзе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель

"Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - сказал Боррель во вторник на пленарной сессии Европейского парламента.

Он сообщил, что, по данным германской военной лаборатории, которые также подтвердили лаборатории Франции и Швеции, Навальный был отравлен боевым химическим веществом.

"Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей", - продолжил глава европейской дипломатии.

ЕС видит в использовании такого вещества серьезное нарушение международного права и прав человека. Боррель призвал российские власти сотрудничать в расследовании случая Навального, в особенности в рамках ОЗХО.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, НАВАЛЬНЫЙ, ПОКУШЕНИЕ, РЕАКЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]