Случай с российским оппозиционером Алексеем Навальным шокировал всех в Европейском союзе, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель
"Мы осуждаем без каких-либо двусмысленностей эту попытку убийства. Это слова, которые мы должны употреблять: попытка убийства", - сказал Боррель во вторник на пленарной сессии Европейского парламента.
Он сообщил, что, по данным германской военной лаборатории, которые также подтвердили лаборатории Франции и Швеции, Навальный был отравлен боевым химическим веществом.
"Теперь есть неоспоримые доказательства, что был использован нейротоксин группы "Новичок", аналогичный тому, который применялся для отравления Юлии и Сергея Скрипалей", - продолжил глава европейской дипломатии.
ЕС видит в использовании такого вещества серьезное нарушение международного права и прав человека. Боррель призвал российские власти сотрудничать в расследовании случая Навального, в особенности в рамках ОЗХО.
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