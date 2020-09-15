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СНГ 15.09.2020 16:33

Володин настаивает на проведении ближайшего заседания ПАСЕ в очном формате

Депутаты Госдумы считают, что запланированное на ближайшее заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсуждение новых санкций против РФ должно пройти в очном режиме, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Что касается ПАСЕ, мы надеемся, что это место для дискуссии, и депутаты европейских парламентов найдут в себе мужество собраться вместе. Так как их волнует один вопрос - что можно сделать еще в виде санкций и как нагадить нашей стране, и этот вопрос они выносят на ближайшее заседание, то их колебания собраться вместе тоже здесь понятны", - сказал Володин на заседании Госдумы во вторник.

Спикер добавил, что онлайн формат проведения ассамблеи может позволить "протащить" введение новых санкций против РФ.

"Они хотят в режиме видеоконференции их протащить, попытаться сделать все, чтобы навесить ярлыки обвинения в адрес нашего государства, чтобы самим действовать в нарушение всех законов, чтобы им никто не мешал в их попытке захватить власть в суверенной Белоруссии", - сказал Володин.

Ранее вице-спикер ПАСЕ, зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил, Бюро ассамблеи перенесло начало ближайшей очной сессии с октября на начало 2021 года. Также, по его словам, 12-13 и 22-23 октября в режиме видеоконференции пройдут расширенные заседания Постоянной комиссии ПАСЕ.

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Тэги: РОССИЯ, ДУМА, ПАСЕ, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]