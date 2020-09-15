Володин настаивает на проведении ближайшего заседания ПАСЕ в очном формате

Депутаты Госдумы считают, что запланированное на ближайшее заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) обсуждение новых санкций против РФ должно пройти в очном режиме, заявил во вторник спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

"Что касается ПАСЕ, мы надеемся, что это место для дискуссии, и депутаты европейских парламентов найдут в себе мужество собраться вместе. Так как их волнует один вопрос - что можно сделать еще в виде санкций и как нагадить нашей стране, и этот вопрос они выносят на ближайшее заседание, то их колебания собраться вместе тоже здесь понятны", - сказал Володин на заседании Госдумы во вторник.

Спикер добавил, что онлайн формат проведения ассамблеи может позволить "протащить" введение новых санкций против РФ.

"Они хотят в режиме видеоконференции их протащить, попытаться сделать все, чтобы навесить ярлыки обвинения в адрес нашего государства, чтобы самим действовать в нарушение всех законов, чтобы им никто не мешал в их попытке захватить власть в суверенной Белоруссии", - сказал Володин.

Ранее вице-спикер ПАСЕ, зампредседателя Госдумы Петр Толстой сообщил, Бюро ассамблеи перенесло начало ближайшей очной сессии с октября на начало 2021 года. Также, по его словам, 12-13 и 22-23 октября в режиме видеоконференции пройдут расширенные заседания Постоянной комиссии ПАСЕ.