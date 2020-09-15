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Регион 15.09.2020 16:45

Парламент Украины согласился с оценкой ЕС событий в Белоруссии

Верховная Рада Украины разделила оценку ЕС о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддержала введение санкций Евросоюза против виновных в фальсификации результатов президентских выборов.

За соответствующее постановление "О заявлении украинского парламента о ситуации в Беларуси" (№ 3053А) проголосовало 228 народных депутатов.

"Мы присоединяемся к оценкам Европейского Союза о недемократическом характере президентских выборов в Беларуси и поддерживаем введение санкций против ответственных за фальсификации результатов выборов и применение насилия против протестующих", - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что выборы президента Беларуси прошли с существенными нарушениями, и украинский парламент считает, что они не были свободными и честными, и прошли в условиях полного отсутствия соревнования между кандидатами, свободных СМИ, а также авторитетных наблюдателей от международных организаций, таких как ОБСЕ, Совет Европы.

Народные депутаты осудили применение правоохранительными органами Беларуси чрезмерной силы и жестокости по отношению к протестующим.

"Верховная Рада требует освобождения всех без исключения задержанных и надеется, что официальная власть Беларуси не допустит дальнейшей эскалации и напряжения в белорусском обществе, преследований, как по политическим мотивам своих оппонентов, так и граждан Беларуси, которые вышли на улицы городов показать свое несогласие с действиями официальной власти", - говорится в заявлении.

Верховная Рада также осудила незаконные задержания украинских граждан и пообещала, что будет всеми законными способами защищать их права и интересы.

В заявлении отмечается, что Украина поддерживает суверенитет Беларуси и отбрасывает обвинения белорусской стороны в причастности Украины к дестабилизации ситуации в Беларуси.

"Считаем недопустимыми какие-либо намерения привлечь силы Российской Федерации и ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности - ИФ) для урегулирования ситуации в Беларуси. Будем считать такой шаг прямой угрозой для общеевропейской безопасности и безопасности Украины", - говорится в заявлении.

Верховная Рада призвала белорусскую власть к равноправному диалогу с обществом для поисков путей мирного выхода из кризиса.

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Тэги: УКРАИНА, ПАРЛАМЕНТ, БЕЛОРУССИЯ, ЕС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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