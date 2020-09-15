В Израиле зафиксировали почти 5 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

В Израиле зарегистрировали почти 5 тыс. случаев заражения COVID-19 за последние сутки в преддверии вступления в силу новых ограничительных мер в конце этой недели, сообщает The Times of Israel.
По данным Минздрава, учитывая новые данные, с начала пандемии 162,2 тыс. человек заразились COVID-19. Среди них сейчас коронавирусом болеют 40,6 тыс. человек: 533 пациента находятся в тяжелом состоянии, и 140 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.
Скончались от коронавируса в Израиле более 1,1 тыс. человек.
Правительство Израиля в воскресенье высказалось за введение в стране режима самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19.
Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В течение этого периода почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19.
Однако, гражданам Израиля также разрешено заниматься спортом дальше, чем 500 метров от дома.
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