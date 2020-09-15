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Здравоохранение 15.09.2020 16:57

В Израиле зафиксировали почти 5 тыс. случаев заражения COVID-19 за сутки

В Израиле зарегистрировали почти 5 тыс. случаев заражения COVID-19 за последние сутки в преддверии вступления в силу новых ограничительных мер в конце этой недели, сообщает The Times of Israel.

По данным Минздрава, учитывая новые данные, с начала пандемии 162,2 тыс. человек заразились COVID-19. Среди них сейчас коронавирусом болеют 40,6 тыс. человек: 533 пациента находятся в тяжелом состоянии, и 140 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Скончались от коронавируса в Израиле более 1,1 тыс. человек.

Правительство Израиля в воскресенье высказалось за введение в стране режима самоизоляции, чтобы замедлить распространение коронавируса COVID-19.

Планируется, что режим начнет действовать в ближайшую пятницу в 14:00 по местному времени и продлится до 9 октября. В течение этого периода почти все школы будут закрыты, жителям запретят без веских причин отдаляться от дома дальше, чем на 500 метров. Рестораны, развлекательные и торговые центры будут закрыты. Частным компаниям разрешат продолжить работу при условии соблюдения мер по борьбе против COVID-19.

Однако, гражданам Израиля также разрешено заниматься спортом дальше, чем 500 метров от дома.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]