АZТА планирует открыть представительства в 25 странах

Ассоциация Туризма Азербайджана (AZTA) планирует открыть офисы в 25 странах.

«Миссия этих офисов - способствовать дальнейшему расширению туристических связей. Продвигая туристический потенциал Азербайджана в этих странах, будет организована эффективная работа для увеличения числа туристов в Азербайджан в будущем и развития въездного туризма», - отмечается в сообщении AZTA.

Ассоциация подчеркивает, что открыла пять новых офисов в регионах Азербайджана: северо-восточном, северо-западном, западном и южном. Новые офисы, по мнению Ассоциации, позволят лучше изучить туристический потенциал регионов, в которых они расположены, и создать новые возможности для развития внутреннего туризма.

«Наряду с изучением и продвижением туристического потенциала AZTA также внесет свой вклад в процесс трудоустройства в регионах, вовлекая местное население в деятельность микро- и малого бизнеса. В частности, появятся возможности для развития сельского зеленого туризма и аграрного туризма», - заверяет AZTA.

Х.Насирзаде