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Туризм 15.09.2020 16:03

АZТА планирует открыть представительства в 25 странах

Ассоциация Туризма Азербайджана (AZTA) планирует открыть офисы в 25 странах.

«Миссия этих офисов - способствовать дальнейшему расширению туристических связей. Продвигая туристический потенциал Азербайджана в этих странах, будет организована эффективная работа для увеличения числа туристов в Азербайджан в будущем и развития въездного туризма», - отмечается в сообщении AZTA.

Ассоциация подчеркивает, что открыла пять новых офисов в регионах Азербайджана: северо-восточном, северо-западном, западном и южном. Новые офисы, по мнению Ассоциации, позволят лучше изучить туристический потенциал регионов, в которых они расположены, и создать новые возможности для развития внутреннего туризма.

«Наряду с изучением и продвижением туристического потенциала AZTA также внесет свой вклад в процесс трудоустройства в регионах, вовлекая местное население в деятельность микро- и малого бизнеса. В частности, появятся возможности для развития сельского зеленого туризма и аграрного туризма», - заверяет AZTA.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРИЗМ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]