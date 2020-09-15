АZТА планирует открыть представительства в 25 странах

Ассоциация Туризма Азербайджана (AZTA) планирует открыть офисы в 25 странах.
«Миссия этих офисов - способствовать дальнейшему расширению туристических связей. Продвигая туристический потенциал Азербайджана в этих странах, будет организована эффективная работа для увеличения числа туристов в Азербайджан в будущем и развития въездного туризма», - отмечается в сообщении AZTA.
Ассоциация подчеркивает, что открыла пять новых офисов в регионах Азербайджана: северо-восточном, северо-западном, западном и южном. Новые офисы, по мнению Ассоциации, позволят лучше изучить туристический потенциал регионов, в которых они расположены, и создать новые возможности для развития внутреннего туризма.
«Наряду с изучением и продвижением туристического потенциала AZTA также внесет свой вклад в процесс трудоустройства в регионах, вовлекая местное население в деятельность микро- и малого бизнеса. В частности, появятся возможности для развития сельского зеленого туризма и аграрного туризма», - заверяет AZTA.
Х.Насирзаде
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