В Азербайджане за сутки выявлено 114 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 114 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 38 тыс. 517, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 76 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 566.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 35 тыс. 998 человек (+138 за сутки).

В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 953 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,921 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 20,029 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде