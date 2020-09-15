В Азербайджане за сутки выявлено 114 новых случаев COVID-19, 2 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 114 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 38 тыс. 517, сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 76 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались еще два человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 566.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 35 тыс. 998 человек (+138 за сутки).
В настоящее время в больницах специального режима находятся 1 тыс. 953 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 6,921 тыс. тестов на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 1 млн 20,029 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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