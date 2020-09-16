Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0221 RUR   0.0226 GBR   2.1869 TRY   0.2271

Цена на нефть

$/bbl   15.09 WTI 38.28 1.02 Brent 40.53 0.92

Погода в Баку

  ночь день

Наука и образование 16.09.2020 00:06

SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в четверг должна стартовать на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.

Запуск планируется осуществить 17 сентября в 14:17 по времени Восточного побережья США (в 21:17 мск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Запасным днем для запуска является 18 сентября.

Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX должна будет традиционно совершить управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Just Read the Instructions, которая будет находиться в Атлантике примерно 633 км от космодрома на мысе Канаверал.

Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.

Это будет уже тринадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.

Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.

В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, SPACEX, СПУТНИКИ, ЗАПУСК


Похожие новости


SpaceX запустит на орбиту очередную партию интернет-спутников Starlink SpaceX еще на сутки перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников SpaceX перенесла запуск на орбиту очередной партии интернет-спутников из-за старта сверхсекретного шаттла Пентагона SpaceX проводит новый раунд привлечения финансирования на сумму $500 млн

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]