SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink

Тяжелая ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX в четверг должна стартовать на орбиту с очередной партией из 60 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщил специализированный сайт Spaceflight Now.
Запуск планируется осуществить 17 сентября в 14:17 по времени Восточного побережья США (в 21:17 мск) со стартового комплекса LC-39A на космодроме NASA на мысе Канаверал в штате Флорида. Запасным днем для запуска является 18 сентября.
Первая многоразовая ступень ракеты-носителя SpaceX должна будет традиционно совершить управляемую посадку на автоматической плавучей платформе Just Read the Instructions, которая будет находиться в Атлантике примерно 633 км от космодрома на мысе Канаверал.
Кроме того, специальные спасательные морские суда Ms. Tree и Ms. Chief в Атлантике попытаются "поймать" в надводные сети или выловить из воды две створки обтекателя головной части ракеты, которые после отделения будут спускаться на парашютах. Повторное использование обтекателя позволяет экономить компании SpaceX до $6 млн при запусках своих ракет.
Это будет уже тринадцатый вывод на орбиту группы интернет-спутников Starlink, начиная с мая прошлого года.
Предыдущая партия из 60 спутников Starlink была запущена 3 сентября. Нынешняя орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 713 космических аппаратов. В настоящее время компания SpaceX является крупнейшим спутниковым оператором в мире.
В перспективе компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. космических аппаратов данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. SpaceX сообщила, что уже в 2020 году спутники обеспечат интернет-покрытием всю территорию Северной Америки, а к 2021 году будет охвачена почти вся планета. Общая сумма инвестиций, направленная на реализацию проекта, оценивается в $10 млрд.
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