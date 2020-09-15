Азербайджан в январе-августе сократил добычу нефти на 7%, увеличил газодобычу на 8%

Добыча нефти в Азербайджане в январе-августе 2020 года составила 23 млн 421,2 тыс. тонн, что на 7% ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике

При этом добыча товарной нефти в январе-августе 2020 года сократилась на 7,2% - до 23 млн 323 тыс. тонн.

По данным Госкомстата, добыча газа в Азербайджане в январе-августе 2020 года составила 24 млрд 922,6 млн кубометров (рост на 8%). При этом, добыча товарного газа составила 17 млрд 802,4 млн кубометров (рост на 12,2%).

Н.Аббасова