Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока рано говорить о восстановлении отношений между Киевом и Москвой, однако отметил, что имеет место "начало диалога".
"К сожалению, мы потеряли это слово ("отношения" - ИФ). И потеряли значение этого слова между нашими странами, после того, как Россия аннексировала незаконно Крым и началась война на востоке Украины", - сказал Зеленский на совместном брифинге во вторник в Вене с президентом Австрии Александром ван дер Беленом, отвечая на вопрос о том, какие у него отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Зеленский отметил, что раньше украинцы и россияне называли друг друга "братьями и сестрами", и между странами были прекрасные отношения. "А сегодня 14 тысяч погибших, а сегодня - нет двух территорий нашей независимой страны. Поэтому я пока что не нашел слова о том, что "между нами", - подчеркнул президент Украины.
При этом Зеленский указал, что руководство Украины и РФ начали говорить, что привело к режиму тишины в Донбассе, который "сложнее, чем мы думали, но он есть", благодаря чему Украина смогла все-таки вернуть домой 140 своих граждан.
"Я считаю, что это и есть начало диалога. А по поводу "отношений" нам, мне кажется, еще очень и очень рано говорить", - добавил Зеленский.
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