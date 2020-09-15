В Беларуси в октябре пройдут миротворческие учения ОДКБ с участием подразделений шести стран - Минобороны РФ

Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12-16 октября учения на территории Беларуси, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
"На учении будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".
"В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ - Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - сообщили в Минобороны РФ.
Российские военные сообщили, что командно-штабному учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" пройдет с 12 по 16 октября в Беларуси на полигоне "Лосвидо".
В оборонном ведомстве отметили, что, что плановая подготовка к маневрам ведется в Центральном военном округе.
В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. У ОДКБ есть Коллективные силы оперативного реагирования.
Полигон "Лосвидо" расположен под Витебском. Это полигон 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных сил Беларуси.
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