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Регион 15.09.2020 19:43

В Беларуси в октябре пройдут миротворческие учения ОДКБ с участием подразделений шести стран - Минобороны РФ

Миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) проведут 12-16 октября учения на территории Беларуси, сообщили во вторник в Минобороны РФ.

"На учении будут отработаны вопросы подготовки и ведения миротворческой операции Коллективными миротворческими силами ОДКБ", - говорится в сообщении, которое поступило в "Интерфакс".

"В командно-штабном учении примут участие подразделения от шести государств-членов ОДКБ - Российской Федерации, Республики Беларусь, Армении, Казахстана, Киргизии и Таджикистана", - сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что командно-штабному учение с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство-2020" пройдет с 12 по 16 октября в Беларуси на полигоне "Лосвидо".

В оборонном ведомстве отметили, что, что плановая подготовка к маневрам ведется в Центральном военном округе.

В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. У ОДКБ есть Коллективные силы оперативного реагирования.

Полигон "Лосвидо" расположен под Витебском. Это полигон 103-й Витебской отдельной воздушно-десантной бригады вооруженных сил Беларуси.

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Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ОДКБ, УЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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