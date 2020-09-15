Азербайджан в январе-августе сократил добычу золота на 1,7%, увеличил добычу серебра на 15,7%

Добыча золота в Азербайджане в январе-августе 2020 года составила 2 тыс. 364,6 кг, что на 1,7% меньше показателя аналогичного периода 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Добыча серебра за 8 месяцев 2020 года составила 2 тыс. 847 кг (рост на 15,7%).
Добытое золото и серебро переданы на переработку.
По данным статистики, на 1 сентября 2020 года запасы добытого золота на складах компаний-производителей составляют 293,2 кг, серебра - 135 кг.
Добыча золота и серебра в Азербайджане в настоящее время осуществляется двумя компаниями. В частности, 21 августа 1997 года Азербайджан подписал контракт, предусматривающий разработку 6 месторождений: одного - в Нахичевани, двух - в Гедабекском районе Азербайджана (450 км к западу от Баку) и трех - Кельбаджаре и Зангелане, оккупированных в настоящее время армянскими вооруженными силами. Доля Азербайджана в контракте составляет 51%, Anglo Asian Mining PLC - 49%.
Согласно контракту, в целом с этих 6 месторождений планируется добыть 400 тонн золота.
Добыча первого золота началась в 2009 году с месторождения Гедабек, добыча серебра - в 2010 году. С месторождения Гоша добыча золота началась в третьем квартале 2013 года. Также компания летом 2015 года ввела в разработку золотоносный рудник Гадир, в сентябре 2017 года - рудник Угур.
Кроме этого, добычей золота и серебра занимается ЗАО "AzerGold", созданное указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Х.Насирзаде
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