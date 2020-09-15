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Дальнее зарубежье 15.09.2020 20:08

Трамп не исключает одобрение вакцины от коронавируса в США в ближайшие недели

Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса будет одобрена в течение нескольких ближайших недель.

"У нас будет вакцина в течение нескольких недель. Это может случиться через четыре недели, может быть через восемь", - сказал Трамп в интервью Fox News.

Он отметил, что в США над разработкой вакцины работают "великолепные компании".

"Если бы не я, то нас бы не было вакцины в течение нескольких лет... Это я ускорил процесс (разработки вакцины - ИФ) с Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов", - добавил американский лидер.

Ранее президент США заявил, что не исключает, что вакцина будет готова к президентским выборам, намеченным на 3 ноября.

Однако, ранее в сентябре, компания AstraZeneca сообщила, что приостановила клинические испытания вакцины против COVID-19 для расследования "потенциально необъяснимой болезни".

AstraZeneca-одна из трех компаний, которые проводят испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. В настоящее время в стране проводятся еще два испытания потенциальных вакцин от компаний Pfizer и Moderna.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ВАКЦИНА, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]