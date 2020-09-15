Азербайджан планирует расширить таможенное сотрудничество с Афганистаном и Туркменистаном

Азербайджан предложил Афганистану подписать таможенное соглашение об организации предварительного обмена информацией о транспортных средствах, сообщает Государственный таможенный комитет Азербайджана.
В сообщении говорится, что 14 сентября в формате видеоконференции состоялась очередная встреча руководителей рабочих подгрупп Азербайджана, Афганистана и Туркменистана для обсуждения «дорожной карты» расширения и углубления сотрудничества в сфере торговли и инвестиций, энергетики, транспорта и логистики, телекоммуникаций и информационных технологий, таможенных и пограничных вопросов.
Выступая на заседании, первый заместитель председателя ГТК Исмаил Гусейнов проинформировал стороны о единой автоматизированной системе управления, используемой ГТК при таможенном контроле и оформлении, отметив, что таможенная служба Азербайджана имеет большой опыт обмена первичной информацией.
Он добавил, что между ГТК Азербайджана и Государственной таможенной службой Туркменистана подписано соглашение об организации предварительного обмена информацией о транспортных средствах, и подписание такого документа с Афганистаном будет способствовать предпринимаемым в этой сфере мерам.
Гусейнов также отметил, что у Азербайджана имеется предварительный механизм обмена информацией с Россией, Украиной, Ираном и Грузией.
В ходе мероприятия туркменская сторона предложила подготовить двусторонний Меморандум о взаимопонимании или план действий по дорожной карте, создать постоянно действующую рабочую группу для реализации соответствующих задач и обмена списком запрещенных товаров.
А.Мамедов
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