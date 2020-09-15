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Дальнее зарубежье 15.09.2020 22:22

Гонконг ослабляет ограничения на фоне улучшения ситуации с COVID-19

Власти Гонконга объявили о планах ослабления мер социального дистанцирования после того как в городе не было выявлено ни одного нового случая локальной передачи коронавирусной инфекции впервые с начала июля, когда началась третья волна COVID-19, пишет газета Financial Times.

В последние недели власти уже начали смягчать ограничения. Возобновили работу городские музеи, спортивные залы и объекты на открытом воздухе.

Бары, ночные клубы, караоке, бассейны и тематические парки развлечений, включая Disneyland и Ocean Park, смогут открыться уже в эту пятницу. Также продлят работу внутренних помещений ресторанов - до полуночи вместо 10 вечера.

В то же время запрет собираться в группы более четырех человек и обязательное ношение масок пока остаются в силе.

Правительство потратило более 500 млн гонконгских долларов ($64,5 млн) на тестирование 1,78 млн человек - около четверти населения города, подтвердив 32 новых случая заражения, отмечает FT. По словам министра финансов Гонконга Пола Чаня, общий объем бюджетных ассигнований на меры государственной поддержки превысил 300 млрд гонконгских долларов, что эквивалентно 10-11% ВВП города.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГОНКОНГ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]