Гонконг ослабляет ограничения на фоне улучшения ситуации с COVID-19

Власти Гонконга объявили о планах ослабления мер социального дистанцирования после того как в городе не было выявлено ни одного нового случая локальной передачи коронавирусной инфекции впервые с начала июля, когда началась третья волна COVID-19, пишет газета Financial Times.
В последние недели власти уже начали смягчать ограничения. Возобновили работу городские музеи, спортивные залы и объекты на открытом воздухе.
Бары, ночные клубы, караоке, бассейны и тематические парки развлечений, включая Disneyland и Ocean Park, смогут открыться уже в эту пятницу. Также продлят работу внутренних помещений ресторанов - до полуночи вместо 10 вечера.
В то же время запрет собираться в группы более четырех человек и обязательное ношение масок пока остаются в силе.
Правительство потратило более 500 млн гонконгских долларов ($64,5 млн) на тестирование 1,78 млн человек - около четверти населения города, подтвердив 32 новых случая заражения, отмечает FT. По словам министра финансов Гонконга Пола Чаня, общий объем бюджетных ассигнований на меры государственной поддержки превысил 300 млрд гонконгских долларов, что эквивалентно 10-11% ВВП города.
Баку и Стокгольм обсуждают визит главы МИД Швеции в Азербайджан в 2021 году
Переговоры по Карабаху зашли в тупик из-за действий Армении – глава МИД Азербайджана
В Азербайджане подготовят новый Нацплан по борьбе с коррупцией
Sony снизила прогноз производства PlayStation 5 из-за проблем с компонентами
Миссия МВФ в октябре продолжит оценку выполнения Грузией программы EFF
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 29,5 млн, число жертв - 934 тыс. - университет Хопкинса
SpaceX планирует в четверг вывести на орбиту новую группу интернет-спутников Starlink
Цены на жилую недвижимость в Великобритании могут упасть на 14% в 2021г
ИВ Исмаиллинского района направит 657 тыс. манатов на капремонт дорог
ГААД получит более 20 млн манатов на завершение строительства дороги на севере Азербайджана
ГААД получит 3,5 млн манатов на строительство дороги в Шемахинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
В Азербайджане впервые прошел “Вечер Профессионального Бокса”
Клиенты банка ВТБ (Азербайджан) заработают на бесконтактных платежах
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Азербайджан во II квартале увеличил поставки нефти в страны Азии, начал экспорт в ряд стран Европы
В Баку ожидают от России убедительных объяснений по поставкам вооружения в Армению
Грузинский священник: Армения - оккупант, она оккупировала грузинский регион Лори