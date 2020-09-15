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Регион 15.09.2020 20:18

В МИД РФ надеются, что Туркменистан не станет закрывать русские классы

В Москве рассчитывают, что Туркменистан не допустит сокращения образования на русском языке, заявили в МИД РФ.

"В связи с обращениями к нам по этой проблеме и обеспокоенностью общественности из-за сложившегося положения выражаем надежду на то, что туркменистанская сторона в духе традиционно дружественных отношений между двумя странами не допустит сокращения сферы образования на русском языке в стране", - говорился в комментарии департамента информации и печати, распространённом во вторник.

Как отмечается в документе, в МИД России обратили внимание на закрытие в Ашхабаде накануне нового учебного года классов с обучением на русском языке в силу необходимости соблюдения санитарно-гигиенических норм. "Посольство России в Ашхабаде обратилось к туркменистанской стороне за разъяснениями по данному вопросу. До настоящего времени ответ не получен", - говорится в комментарии.

"В этой связи МИД России направил ноту в МИД Туркменистана с просьбой прояснить ситуацию в целях восстановления русскоязычных классов, что отвечало бы положениям договора о дружбе и сотрудничестве между Российской Федерацией и Туркменистаном от 23 апреля 2002 года, предусматривающего поощрение изучения русского языка в Туркменистане и туркменского языка в Российской Федерации", - отмечается в документе.

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ТУРКМЕНИСТАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]